Как попасть на уроки финансовой грамотности для пенсионеров?

Как объяснил управляющий отделением Кемерово Сибирского ГУ ЦБ РФ Сергей Драница, определённого графика нет, поэтому, если вы хотите попасть на курсы финансовой грамотности, обратитесь или в совет ветеранов, или в центр социального обслуживания населения. Это нужно для формирования заявок. Телефон для связи с отделением Кемерово: 8 (384-2) 71-92-65. Кроме того, кемеровское отделение проводит занятия на базе библиотеки им. Гоголя в рамках проекта «Финансовый рецепт». Заявку вы можете подать по тел. 8 (384-2) 51-65-88.

Банк России проводит открытые уроки по финансовой грамотности для пожилых людей в формате мини-лекций и бесед. Посещение занятий бесплатное. На них изучают, например, как защититься от мошенников при использовании банковских карт, как определить подлинность денег. Также специалисты рассказывают о рисках, которые возникают при размещении денег на вкладах и при получении кредитов и займов и т. д.