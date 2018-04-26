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Как попасть на уроки финансовой грамотности для пенсионеров?
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Как попасть на уроки финансовой грамотности для пенсионеров? 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как объяснил управляющий отделением Кемерово Сибирского ГУ ЦБ РФ Сергей Драница, определённого графика нет, поэтому, если вы хотите попасть на курсы финансовой грамотности, обратитесь или в совет ветеранов, или в центр социального обслуживания населения. Это нужно для формирования заявок. Телефон для связи с отделением Кемерово: 8 (384-2) 71-92-65. Кроме того, кемеровское отделение проводит занятия на базе библиотеки им. Гоголя в рамках проекта «Финансовый рецепт». Заявку вы можете подать по тел. 8 (384-2) 51-65-88.
Банк России проводит открытые уроки по финансовой грамотности для пожилых людей в формате мини-лекций и бесед. Посещение занятий бесплатное. На них изучают, например, как защититься от мошенников при использовании банковских карт, как определить подлинность денег. Также специалисты рассказывают о рисках, которые возникают при размещении денег на вкладах и при получении кредитов и займов и т. д.
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