Первом квартале 2018 года в Приморье количество сделок по ипотеке жилья выросло на 20,8%

В целом количество ипотечных сделок увеличилось на 37,3%.

За январь-март 2018 года государственные регистраторы управления Росреестра по Приморскому краю внесли в Единый государственный реестр недвижимости 6488 регистрационных записей об ипотеке (что на 37,3% больше, чем в первом квартале 2017 года). При этом на 38,7% в текущем году увеличилось количество регистрационных записей об ипотеке жилых помещений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составило 3926.

На 20,8% больше, чем в 2017 году, выросло количество записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств, и составило 2274 записи.

Нежилые здания, сооружения и помещения в ипотеку стали брать больше на 40,5%, общее количество за январь-март составило 1187 рег. записей.

Не обошла положительная динамика и земельные участки — за три первых месяца года приморцы оформили 1363 рег. записей об ипотеке земельных участков, что на 29,7% превышает данные за первый квартал 2017 года.

Таким образом, можно отметить, что по итогам первого квартала 2018 г. в общем количестве ипотечных сделок особую популярность имела ипотека нежилых зданий, сооружений и помещений.

Регистрация ипотечного договора в Росреестре — это заключительная стадия оформления ипотеки. Это подтверждение совершенной сделки на государственном уровне. На сегодняшний день подать заявку на государственную регистрацию ограничения (обременения) права (в т.ч. ипотеки и ипотеки в силу закона) можно в электронном виде, воспользовавшись сайтом Росреестра, где доступны все наиболее востребованные госуслуги ведомства. Для получения государственных услуг Росреестра в электронном виде необходима электронная подпись (ЭП). Ее можно приобрести за плату в специализированном удостоверяющем центре. С перечнем удостоверяющих центров можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра.