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Московский Индустриальный Банк ввел два сезонных вклада
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Московский Индустриальный Банк ввел два сезонных вклада 

Банки.ру 33 минуты назад
Московский Индустриальный Банк с 26 апреля ввел два вклада — «Ставка на победу» и «Семнадцать дней удачи».
«Ставка на победу» открывается от 1 тыс. долларов на срок от 181 до 365 дней. Доходность составит 2% годовых.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Оформить депозит можно до 15 июля.
Продуктовый виджет
Срок вклада «Семнадцать дней удачи» составляет 170 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 17-й день — 8%, с 18-го по 170-й день — 7%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 7,1%. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.
По вкладу предусмотрены дополнительные взносы в течение всего срока, за исключением 30 дней до окончания срока депозита.
Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не ограничены. Расходные операции не предусмотрены.
Выплата процентов осуществляется каждые 17 дней, а также возможна капитализация. Открыть вклад можно до 31 июля.
«При досрочном расторжении договора проценты по обоим депозитам выплачиваются по ставке вклада до востребования. Пролонгация не предусмотрена. Оформление возможно только в офисах банка, открытие через интернет-банк не предусмотрено», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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