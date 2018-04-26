Московский Индустриальный Банк ввел два сезонных вклада

Московский Индустриальный Банк с 26 апреля ввел два вклада — «Ставка на победу» и «Семнадцать дней удачи».

«Ставка на победу» открывается от 1 тыс. долларов на срок от 181 до 365 дней. Доходность составит 2% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить депозит можно до 15 июля.

Продуктовый виджет

Срок вклада «Семнадцать дней удачи» составляет 170 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 17-й день — 8%, с 18-го по 170-й день — 7%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 7,1%. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

По вкладу предусмотрены дополнительные взносы в течение всего срока, за исключением 30 дней до окончания срока депозита.

Размер дополнительных взносов и периодичность внесения не ограничены. Расходные операции не предусмотрены.

Выплата процентов осуществляется каждые 17 дней, а также возможна капитализация. Открыть вклад можно до 31 июля.