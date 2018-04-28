Ещё
Уведомить Пенсионный фонд России о факте трудоустройства или увольнения можно в электронном виде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уведомить Пенсионный фонд России о факте трудоустройства или увольнения можно в электронном виде 

ГТРК «Мурман» 1 час назад
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России доступна услуга — «Подать заявление об изменении статуса занятости». С помощью сервиса граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.
Востребованность этой услуги обусловлена тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от осуществления или неосуществления трудовой деятельности. Это пенсии за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, космонавтам и федеральным государственным гражданским служащим, социальная пенсия по старости, выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за инвалидами и престарелыми, социальная доплата к пенсии и многое другое.
Пенсионный фонд обращает внимание, что данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых пенсий после прекращения трудовой деятельности. Индексация пенсии гражданина после его увольнения производится только на основании данных ежемесячной отчетности работодателя.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы пользоваться этими услугами в полном объеме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
Это неполный текст новости
ГТРК «Мурман»: последние новости
Сегодня - Всемирный день охраны труда Сегодня - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) Ледокол Северного флота «Илья Муромец» вошёл в Карские ворота
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»40
Трамп и Меркель «проехались» по России338
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте26
«Он не должен был сесть»5
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост863
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение