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На налоговые вычеты уже претендуют около 34 тысяч жителей Приангарья
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На налоговые вычеты уже претендуют около 34 тысяч жителей Приангарья 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
За два месяца текущего года жители Приангарья подали порядка 35 тысяч деклараций о доходах. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре «АиФ в ВС» пресс-конференции рассказала заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области Ирина Лизанец. Она пояснила, что около 20 тысяч граждан заявили о праве на налоговые вычеты в связи с покупкой жилья, и по семь тысяч — в связи с уплатой процентов по займам на это жилье и в связи с понесенными затратами на образование, лечение и т.п. Всего же по потупившим только за этот период декларациям к возврату из бюджета подлежит порядка 1,2 млрд рублей.
Всего в регионе около 2,3 млн граждан являются плательщиками имущественных налогов, причем один человек, конечно, может платить несколько налогов. Заплатить их нужно будет до 1 декабря 2018 года. В Приангарье, по словам Ирины Лизанец, поступит 1,1 млн сводных налоговых уведомлений.
«Главным новшеством этого года стало изменение размера льгот по земельному налогу, — уточнила Ирина Анатольевна. — Если ранее льготникам, в число которых входят, например, пенсионеры, предоставлялось уменьшение налоговой базы в размере 10 тысяч рублей, то теперь от налогов освобождаются шесть соток. Кроме того учитываются и муниципальные льготы. Например, в Иркутске установлен дополнительный вычет в размере 500 тысяч рублей от кадастровой стоимости земли».
Представитель ведомства также отметила, что для льготных категорий граждан не облагается налогом один из имеющихся в собственности объектов, по выбору самого налогоплательщика.
Напомним, в Иркутске снесут здание кинотеатра «Чайка».
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