Оплата поездки в отпуск работникам-«северянам» взносами не облагается 

Для трудящихся с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, а также для членов их семей установлено, что раз в два года компания может возместить им оплату проезда с багажом в отпуск и обратно. Эта норма зафиксирована в ст. 325 НК РФ.
Положения ст. 420 и ст. 421 НК РФ предусматривают, что страховые взносы начисляют на выплаты, перечисленные физлицам и связанные с трудовыми отношениями.
Подпункт 7 п. 1 ст. 422 НК РФ исключает из списка выплат, на которые начисляют взносы, оплату сотрудникам с Крайнего Севера поездки в отпуск, в том числе и провоза багажа. Если компания возмещает эти затраты члену семьи своего работника, то на эту выплату взносы тоже можно не начислять, ведь фирма оплачивает траты лица, у нее не работающего.
Если же компенсация выплачивается самому работнику лично, то, поскольку этих выплат нет в списке из пп. 7 п. 1 ст. 422, на такое возмещение трат все же придется начислить взносы.
ПИСЬМО Минфина РФ от 03.04.2018 № 03-15-06/21 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»