Оплата поездки в отпуск работникам-«северянам» взносами не облагается

Для трудящихся с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, а также для членов их семей установлено, что раз в два года компания может возместить им оплату проезда с багажом в отпуск и обратно. Эта норма зафиксирована в ст. 325 НК РФ

Положения ст. 420 и ст. 421 НК РФ предусматривают, что страховые взносы начисляют на выплаты, перечисленные физлицам и связанные с трудовыми отношениями.

Подпункт 7 п. 1 ст. 422 НК РФ исключает из списка выплат, на которые начисляют взносы, оплату сотрудникам с Крайнего Севера поездки в отпуск, в том числе и провоза багажа. Если компания возмещает эти затраты члену семьи своего работника, то на эту выплату взносы тоже можно не начислять, ведь фирма оплачивает траты лица, у нее не работающего.

Если же компенсация выплачивается самому работнику лично, то, поскольку этих выплат нет в списке из пп. 7 п. 1 ст. 422, на такое возмещение трат все же придется начислить взносы.