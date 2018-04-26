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Оплата поездки в отпуск работникам-«северянам» взносами не облагается
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Оплата поездки в отпуск работникам-«северянам» взносами не облагается 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: Клерк.Ру
Для трудящихся с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, а также для членов их семей установлено, что раз в два года компания может возместить им оплату проезда с багажом в отпуск и обратно. Эта норма зафиксирована в ст. 325 НК РФ.
Положения ст. 420 и ст. 421 НК РФ предусматривают, что страховые взносы начисляют на выплаты, перечисленные физлицам и связанные с трудовыми отношениями.
Подпункт 7 п. 1 ст. 422 НК РФ исключает из списка выплат, на которые начисляют взносы, оплату сотрудникам с Крайнего Севера поездки в отпуск, в том числе и провоза багажа. Если компания возмещает эти затраты члену семьи своего работника, то на эту выплату взносы тоже можно не начислять, ведь фирма оплачивает траты лица, у нее не работающего.
Если же компенсация выплачивается самому работнику лично, то, поскольку этих выплат нет в списке из пп. 7 п. 1 ст. 422, на такое возмещение трат все же придется начислить взносы.
ПИСЬМО Минфина РФ от 03.04.2018 № 03-15-06/21  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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