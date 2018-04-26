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Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста «в самое ближайшее время»
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Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста «в самое ближайшее время» 

Карельские вести 2 часа назад
И выступил против изменения НДФЛ
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил о необходимости провести пенсионную реформу в стране в самое ближайшее время. По его мнению, повысить возрастную планку выхода на пенсию необходимо в ближайшие четыре года.
«Как я понимаю, правительство в новом составе определится по этому вопросу, нужно немного подождать. Надеюсь, эта реформа будет проведена в ближайшее время» — цитирует Кудрина «Интерфакс».
Ранее ЦСР обнародовал тезисы стратегии, в которой предлагается постепенно повышать пенсионный возраст в России. Согласно плану организации, к 2034 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65.
При этом средняя пенсия по старости к 2024 году, как считают в ЦСР, должна стать в два раза выше прожиточного минимума, а «пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении».
В то же самое время бывший министр выступил против изменения налоговых ставок. «В наших предложениях мы не предлагаем менять НДФЛ, а позиция правительства мне до конца не известна», — сказал он.
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