ЦБ лишил лицензий банки «Новый Кредитный Союз» и «Эльбин»

Как отметили в ЦБ, решение принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

В деятельности банков были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом правила внутреннего контроля «Нового Кредитного Союза» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали установленным требованиям.

«Кроме того, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый Кредитный Союз» с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Как установил надзорный орган, банк «Эльбин» был вовлечен в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. «Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы », — подчеркнули в Центробанке.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитных организаций меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения банком «Новый Кредитный Союз».

Руководство и собственники банков не предприняли действенных мер по нормализации их деятельности, констатирует регулятор.

Банки «Новый Кредитный Союз» и «Эльбин» — участники системы страхования вкладов. Выплаты страховки их клиентам начнутся не позднее 10 мая, сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов

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