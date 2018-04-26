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Портал «Петрозаводск говорит» отобрал лучшие вакансии недели
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Россиян оставят без торговых центров
Россиян оставят без торговых центров

Портал «Петрозаводск говорит» отобрал лучшие вакансии недели 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Топ-5 самых актуальных предложений с самой высокой зарплатой.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Senior Java Developer — до 175 000 рублей.
2. Водитель-экспедитор — от 80 000 рублей.
3. Технический директор (руководитель службы сервиса) — от 40 000 до 75 000 рублей.
4. Территориальный супервайзер — от 50 000 рублей.
5. Пресс-секретарь — от 50 000 рублей.
Еще 979 актуальных вакансии для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждут вас на hh.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
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