Портал «Петрозаводск говорит» отобрал лучшие вакансии недели 

Топ-5 самых актуальных предложений с самой высокой зарплатой.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Senior Java Developer — до 175 000 рублей.
2. Водитель-экспедитор — от 80 000 рублей.
3. Технический директор (руководитель службы сервиса) — от 40 000 до 75 000 рублей.
4. Территориальный супервайзер — от 50 000 рублей.
5. Пресс-секретарь — от 50 000 рублей.
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