«План Путина — хорошо забытое старое»

В частности, глава нашего государства планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 триллионов рублей в ближайшие шесть лет. Комментирует управляющий активами фонда ICBF Алексей Федоренко

«Повышение уровня жизни россиян». Что может быть лучше и заманчивее для самих россиян? Но как-то забылось, что на словах руководство страны на каждом выборном рубеже говорит о повышении уровня жизни россиян. В далеком уже 2003 г. перед выборами в Госдуму широко рекламировалась программа партии «Единая Россия» в которой тоже обещали повышение жизненного уровня россиян, кратное увеличение зарплаты, каждой семье квартиру или индивидуальный дом и т.д., к 2008 г. Потом 2007-2008 годы увеличение ВВП в разы, достижение уровня Португалии по уровню ВВП на душу населения. Далее майские указы 2012 г., повышение производительности труда на 50%, создание 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. И вот опять «решительный прорыв» по повышению уровня жизни.

Потом цифра в 10 трлн, откуда она возьмется? Бюджет России на 2018 г. — 16, 514 трлн (расходная часть). Такие деньги найти даже за несколько лет не просто. Придется увеличить доходную часть бюджета на те же 10 трлн. Значит повышение налогов или заимствований и соответственно дефицита неизбежны. Получается одной рукой страна будет давать деньги, а другой забирать. Опять государство берет на себя распределительные функции, вместо регулирующих и стимулирующих производство. Некоторое улучшение, которое наблюдалось в начале 2000-х, сменилось падением реальных доходов и темпов роста в кризис 2008-2009 гг. После этого наступила некоторая стабилизация и темпы роста ВВП опять стали расти, а с ними и уровень жизни населения. Политический кризис 2014 г. снова опрокинул темпы роста до отрицательных значений, обрушил курс рубля и реальные доходы населения. Количество граждан, живущих за чертой бедности опять поднялось до уровня начала 2000-х.

На самом деле страна ждет действительно радикальных перемен. Прежде всего в модели экономического роста. Пора перестать капитализировать нефтегазовые доходы, и перейти к интенсификации развития на основе высокотехнологичного развития. Чтобы в дальнейшем не зависеть от кризисов и внешних факторов, необходимо в стимулировании экономического роста опираться на внутренний спрос. Изменить налоговую систему, с перераспределением доходов на региональный и муниципальный уровни, что должно стимулировать экономический рост и развитие регионов. Тогда темпы экономического роста вырастут гораздо выше нынешних 2%, повысятся зарплата и реальные доходы, а с ними и уровень жизни. А только обещания раздать триллионы, без структурных изменений приведут только к консервации существующей ригидной экономической системы и так и останутся обещаниями. Что уже не раз было, но забылось.