Ребенка кормили в столовой под 36% — реакция банка и школы

Относительно ситуации с клиентом банка «Авангард» Галиной Субботиной поясняем.

Расчетная карта банка «Авангард» по программе «Школьная карта» была получена клиентом Г. Субботиной в феврале 2018 года. При заключении договора клиенту были разъяснены правила пользования картой. Сведения о дате пополнения карты школьника и дате списания в статье отражены корректно. Как и другие клиенты, Г. Субботина получала SMS-сообщения о пополнении счета карты и о списании платы за питание. В связи с каникулами других операций, кроме упоминаемых в статье, до 2 апреля по карте не производилось.

С 02.04.2018 банк ввел для родителей по программе «Школьная карта» push-уведомления, о чем родители были уведомлены: в школе размещены плакаты с информацией, банком были переданы в достаточном количестве информационные листовки классным руководителям для передачи родителям, на сайте программы появилась соответствующая информация, клиентам были разосланы SMS-сообщения, включая Г. Субботину.

Для получения push-уведомлений по программе «Школьная карта» родителям достаточно скачать бесплатное мобильное приложение и подключить push-уведомления в разделе «Настройки». Г. Субботина сделала это 17.04.2018. До установки приложения на мобильное устройство клиента push-уведомления приходить не могли.

Таким образом, банк предоставил клиенту возможность пользоваться бесплатным мобильным приложением и бесплатными push-уведомлениями, однако банк не может нести ответственность за то, что клиент не получал уведомлений по причине собственного бездействия. Это сфера ответственности клиента.

Что касается упомянутой в статье комиссии 10%, которую муж Г. Субботиной, если верить автору статьи, заплатил стороннему банку при переводе средств на счет карты, претензия в адрес банка «Авангард» неуместна, банк не взимал комиссию за зачисление средств, а способ перевода был выбран мужем Г. Субботиной самостоятельно. Банк «Авангард» предоставляет своим клиентам в Новосибирске возможность бесплатного пополнения карт в 4 офисах и 11 банкоматах с функцией пополнения. Офисы и банкоматы имеют продленное время работы для проведения операций в вечернее время. Таким образом, у клиента были все возможности пополнить карту без комиссии, и, если клиент при этом выбрал иной способ, это его личная ответственность.

Также в конце статьи содержится комментарий Е. Казанцева, порочащий деловую репутацию ПАО «АКБ „АВАНГАРД“, в частности, следующими утверждениями:

»Случай вопиющий, когда компания, которая оказывает услуги в учебном заведении, пытается обобрать родителей, назначая 36 процентов годовых за неразрешенный овердрафт».

Комментарий банка

Технология оплаты питания в учебных учреждениях разрабатывалась исходя из принципов максимального удобства для школьников:

— оплата должна происходить максимально быстро, чтобы у детей оставалось больше времени на прием пищи;

— при недостатке средств на карте ребенок не должен страдать из-за забывчивости родителей и должен получить горячее питание в любом случае.

Выбирая расчетную, а не кредитную карту, в соответствии с условиями договора родитель осознанно выбирает вариант, при котором он самостоятельно и вовремя должен обеспечить наличие средств на карте для оплаты питания. Банк начисляет проценты лишь в том случае, если родитель нарушает свои обязательства: дает ребенку карту для оплаты питания, но не вносит на нее средства для оплаты.

Ответственность за своевременную оплату питания ребенка в школе полностью относится к сфере ответственности его родителей.

«Можно также обратиться в антимонопольную службу , в Роспотребнадзор с коллективным письмом, потому что родителям не предоставили выбора, не было никакого конкурса, не выбирали лучшего и каким-то образом они были вынуждены иметь дело с единственным банком».

Комментарий банка

Банк оказывает комбинату питания на договорной основе услуги эквайринга, т. к. предложение банка наиболее полно соответствовало требованиям комбината и при этом предполагало бесплатное для родителей и школы обслуживание проекта.

Не соответствует действительности утверждение, что родители не имеют выбора и вынуждены соглашаться на предложение банка — у учащихся и их родителей сохраняется возможность оплачивать питание наличными.

Руководитель пресс-службы банка «Авангард» Н. А. Калиниченко

Мнение редакции

Со своей стороны, редакция не может оставить без комментариев ответ банка, относящийся к этой вопиющей ситуации.

Банк «Авангард»: «…банком были переданы в достаточном количестве информационные листовки классным руководителям для передачи родителям…»

Редакция: О каких листовках и плакатах может идти речь? Это и есть современный способ информирования родителей, которые далеко не всегда заходят внутрь школы, когда привозят детей на занятия? Что касается СМС-сообщения банка о введении push-уведомлений, то Субботина получила его только 16 апреля, через две недели после внедрения. Не слишком ли запоздало?

Банк «Авангард»: «…Для получения push-уведомлений по программе «Школьная карта» родителям достаточно скачать бесплатное мобильное приложение…»

Редакция: Представим ситуацию, что у родителя кнопочный телефон или приложение не устанавливается по другой причине. Тогда, по мысли банка, придется купить новый аппарат, чтобы быть в курсе питания ребенка? Или школьника опекает бабушка, не владеющая хитромудрыми скачиваниями и подключениями? Как же насчет равных для всех родителей простых, понятных условий предоставления информации?

Банк «Авангард»: «…Что касается упомянутой в статье комиссии 10%, которую муж Г. Субботиной, если верить автору статьи, заплатил стороннему банку при переводе средств на счет карты, претензия в адрес банка «Авангард» неуместна…»

Редакция: Претензий непосредственно к «Авангарду» за комиссию 10 процентов, которую взимает сторонний банк за перевод средств, конечно, нет. Вот только родителям не важно, кому именно они перечислили дополнительные суммы. А бесплатно закинуть деньги на карту не так просто. К примеру, ближайший от дома Субботиных офис, а также банкомат с функцией приема наличных находятся в 13 остановках. И да, конечно, это «личная ответственность» родителей, но нам кажется, что обычное питание в школе не должно сопровождаться такими трудностями и дополнительными тратами.

Банк «Авангард»: «Также в конце статьи содержится комментарий Е. Казанцева, порочащий деловую репутацию ПАО „АКБ „АВАНГАРД“…“

Редакция: Мы благодарны эксперту, который привык отстаивать интересы потребителей, за его прямоту. Тем более что комментирует он очевидный факт: начисление высоких процентов по техническому овердрафту.

Банк „Авангард“: »…оплата должна происходить максимально быстро, чтобы у детей оставалось больше времени на прием пищи…»

Редакция: Трогательная забота о детях. Правда, небезвозмездная, всего под каких-то 36 процентов годовых. А ведь родители ясно выразили свою волю — никаких дополнительных трат, — не согласившись подключать кредитный лимит.

Банк «Авангард»: «…предложение банка наиболее полно соответствовало требованиям комбината и при этом предполагало бесплатное для родителей и школы обслуживание проекта…»

Редакция: Мы получили ответ комбината питания «Левобережный» на наш запрос, который также публикуем ниже.

Банк «Авангард»: «Не соответствует действительности утверждение, что родители не имеют выбора и вынуждены соглашаться на предложение банка — у учащихся и их родителей сохраняется возможность оплачивать питание наличными».

Редакция: Оплачивать наличными комплексный обед невозможно — только картой, рассказала нам Галина Субботина. Эту информацию администрация школы сообщила на общем родительском собрании. За наличные можно только докупить что-нибудь, пирожок или сок, например.

Комментарий школы № 199 Администрация средней общеобразовательной школы № 199 г. Новосибирска уведомляет о том, что в статье «Обед с процентами», опубликованной в газете «Советская Сибирь» и на сайте ИД «Советская Сибирь» 18.04.2018, содержатся ложные сведения.

В частности, цитата, приписанная и. о. директора средней общеобразовательной школы № 199 г. Новосибирска Е. Ю. Степановой, не соответствует действительности:

Е. Ю. Степанова в телефонном разговоре с корреспондентом сообщила, что не готова сейчас обсуждать предлагаемый вопрос, и предложила корреспонденту приехать для того, чтобы можно было подробно поговорить и дать все необходимые комментарии. Корреспондент не приехал и никаких официальных комментариев от представителей школы не получал.

Е. Ю. Степанова не давала разрешения использовать содержание телефонного разговора в качестве комментария для каких бы то ни было публикаций. О чем было ясно сказано с формулировкой «Я не готова давать комментарии». Тем не менее в указанном выше материале автор ссылается на слова Е. Ю. Степановой, причем вырванные из контекста разговора.

В указанной выше приписываемой Е. Ю. Степановой цитате приводятся ложные сведения о стоимости обслуживания карт банка «Авангард» в рамках программы «Школьная карта»: «Обслуживание карт родителям обходится дешевле — 1,5 процента». Информация не соответствует действительности, все карты банка «Авангард» в рамках указанной программы, как карты школьника, так и карты родителей, выпускаются и обслуживаются бесплатно. Цитата вырвана из контекста разговора и не относилась к обслуживанию карт родителей и школьников.

И. о. директора средней общеобразовательной школы № 199 г. Новосибирска Е. Ю. Степанова

Мнение редакции

Средство массовой информации по закону имеет право на добычу информации, однако нигде не сказано, должна ли информация быть получена при личной встрече, по телефону, письмом и так далее. В редакции есть запись телефонного разговора, из которого следует, что опубликованная информация не была искажена и вырвана из контекста. Не доверять тому, что было сказано официальным лицом, пусть по телефону, а не при личной встрече, у редакции не было оснований.

Что касается стоимости обслуживания карт, то об этом тоже было сказано в телефонном разговоре. Смеем предположить, что, несмотря на то что родители непосредственно не платят за обслуживание, это заложено в стоимость обедов.

Ситуацией с картами питания озаботились многие родители школы № 199, они обращаются в банк с претензиями. Мы будем следить за тем, как развиваются события.

Имели право

Ответ на запрос «Советской Сибири» дало ООО «Комбинат питания „Левобережный“. Директор Юрий Перетяткевич сообщил, что компания является частным предприятием и имеет право самостоятельно определять контрагентов для организации безналичного расчета за услугу „Школьное питание“. Как отмечает руководитель, по этому поводу была проведена большая работа, в том числе с представителями другого банка, который не пошел на снижение процентной ставки за организацию услуги безналичного расчета.

— Учитывая тот фактор, что все расходы по пищеблоку, в том числе аренда помещения, земельный налог, дератизация, дезинфекция, ремонт и покупка инвентаря и оборудования, отнесены на комбинат, снижение процентной ставки являлось существенным при выборе оператора учетов безналичных расчетов. Кроме того, был учтен и предыдущий опыт с банком „Авангард“ в других учреждениях Новосибирска, где вопросов подобного рода не возникало, — отметил Юрий Перетяткевич.

Напомним

В № 16 „Советской Сибири“ от 18 апреля была опубликована статья „Обед с процентами“. В ней жительница Новосибирска Галина Субботина рассказала о том, что по „Школьной карте“, которой ее сын-второклассник рассчитывается за обеды в школе, она задолжала банку „Авангард“, хотя не соглашалась на кредит. В банке такой долг называют техническим овердрафтом и начисляют на него 36 процентов годовых.