В марте нормативы ЦБ нарушили 22 кредитные организации

Значения обязательных нормативов в марте нарушили 21 банк и одна НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России

Отметим, что 18 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, а два банка и одна НКО впоследствии лишились своих лицензий.

Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов тринадцатый месяц подряд. В марте на протяжении 20 дней банком не выполнялись все нормативы достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) и норматив финансового рычага (Н1.4). На начало нового месяца значения всех вышеуказанных нормативов находились ниже уровня, установленного регулятором.

Банки ВВБ и ОФК также стали нарушителями обязательных нормативов, установленных ЦБ, в марте. Впоследствии (9 апреля и 16 апреля соответственно) данные банки лишились своих лицензий. Кроме того, в апреле лицензии лишилась НКО «Лидер» , нарушившая 31 марта норматив текущей ликвидности РНКО (Н15).

В список нарушителей нормативов попали банки, проходящие процедуру санации, а также не раскрывавшие ранее отчетность на сайте ЦБ. С их перечнем и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Значения в ячейках — количество дней в марте, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.

Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.