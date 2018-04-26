Ещё
В марте нормативы ЦБ нарушили 22 кредитные организации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В марте нормативы ЦБ нарушили 22 кредитные организации 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: Банки.ру
Значения обязательных нормативов в марте нарушили 21 банк и одна НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.
Отметим, что 18 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, а два банка и одна НКО впоследствии лишились своих лицензий.
Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов тринадцатый месяц подряд. В марте на протяжении 20 дней банком не выполнялись все нормативы достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) и норматив финансового рычага (Н1.4). На начало нового месяца значения всех вышеуказанных нормативов находились ниже уровня, установленного регулятором.
Банки ВВБ и ОФК также стали нарушителями обязательных нормативов, установленных ЦБ, в марте. Впоследствии (9 апреля и 16 апреля соответственно) данные банки лишились своих лицензий. Кроме того, в апреле лицензии лишилась НКО «Лидер», нарушившая 31 марта норматив текущей ликвидности РНКО (Н15).
В список нарушителей нормативов попали банки, проходящие процедуру санации, а также не раскрывавшие ранее отчетность на сайте ЦБ. С их перечнем и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.
Значения в ячейках — количество дней в марте, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.
Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.
По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.
Банки.ру: последние новости
Райффазенбанк запустил перевод по номеру телефона на платформе Mastercard АСВ выплатит вкладчикам Конфидэнс Банка 4,1 млрд рублей страховки В России появился первый валютный ПИФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль180
ЦБ отозвал лицензии у двух банков20
Глава МЧС ответил Михалкову120
Новая схема мошенничества появилась в РФ6
В Москве горит торговый центр28
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение