Правительство утвердило новые требования к банкам-операторам счетов на капремонт

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ утвердило новые требования к банкам, которые могут принимать на хранение средства собственников жилья на капитальный ремонт. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

Обязательными условиями являются «наличие кредитного рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня „ruА+“ по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства „Эксперт РА“, а также размер капитала не менее 250 млрд рублей, следует из документа.

Как сообщалось ранее, данным требованиям по состоянию на декабрь 2017 года соответствуют шесть крупнейших банков России.

Михаил Мень. Средства на капремонт домов россияне могут копить либо на самостоятельно открытых по решению собственников спецсчетах, либо переводить их на общий счет регионального оператора по принципу „общего котла“, рассказывал ранее глава Минстроя

Чтобы оформить спецсчет, собственники должны принять соответствующее решение на общем собрании, определив размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть меньше минимального размера взноса, установленного в субъекте, владельца специального счета и кредитную организацию, в которой он будет открыт. При этом кредитная организация должна соответствовать установленным требованиям по надежности.