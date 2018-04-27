Поморье признано одним из лучших регионов по капремонту жилья

Положительный опыт региона отметили в ходе заседания общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в Москве . Оно проходило под руководством председателя совета Сергея Степашина , также на нём присутствовал глава федерального ведомства Михаил Мень . Архангельскую область представлял руководитель регионального фонда капремонта Александр Бараев.

Разработанный общественным советом масштабный проект ускоренной замены лифтов в жилищном фонде в 2017 году получил статус ведомственного проекта Минстроя РФ. По инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова Поморье стало одним из пилотных в его реализации.

"В 2017 году региональное правительство и фонд капремонта провели масштабную работу по модернизации лифтового хозяйства в Архангельской области. В результате заменено более 200 лифтов в 57 многоквартирных домах. В первую очередь это забота о безопасности жизни и здоровья жителей Поморья. Проект доказал свою эффективность и, безусловно, будет продолжен в этом году", — цитирует пресс-служба слова главы Поморья Игоря Орлова.

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