Минстрой: жильцам не придется менять операторов счетов капремонта из-за новых требований

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Опубликованные в четверг новые требования к банкам, которые могут принимать на хранение средства собственников жилья на капитальный ремонт, касаются только вновь заключенных договоров. Об этом ТАСС заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

Правительство РФ утвердило новые требования к банкам-операторам спецсчетов на капремонт жилых домов, которые позволяют размещать отчисления собственников только в крупнейших российских банках.

"Закон обратной силы не имеет. Собственники, ранее определившие банк для работы, продолжают с ним работать. Они могут сменить его только в том случае, если сами определили это на общедомовом собрании", — сказал министр. Однако при открытии нового специального счета собственники должны выбирать только тот банк, который соответствует новым требованиям, продолжил руководитель Минстроя

Что изменилось в требованиях к банкам

Согласно постановлению правительства, отныне обязательными условиями для банков-операторов спецсчетов на капремонт являются «наличие кредитного рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня „ruА+“ по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства „Эксперт РА“, а также размер капитала не менее 250 млрд рублей, следует из документа.

Данным требованиям по состоянию на апрель 2018 года года соответствуют шесть крупнейших банков России.

Что такое спецсчет

Средства на капремонт домов россияне могут копить либо на самостоятельно открытых по решению собственников спецсчетах, либо переводить их на общий счет регионального оператора по принципу „общего котла“, рассказывал ранее глава Минстроя Михаил Мень.

Чтобы оформить спецсчет, собственники должны принять соответствующее решение на общем собрании, определив размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть меньше минимального размера взноса, установленного в субъекте, владельца специального счета и кредитную организацию, в которой он будет открыт. При этом кредитная организация должна соответствовать установленным требованиям по надежности.