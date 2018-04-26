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Качканарское предприятие погасило долги по зарплате
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Качканарское предприятие погасило долги по зарплате 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
25 апреля качканарское ОАО «Металлист» выплатило рабочим 12 миллионов рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, тем самым предприятие полностью закрыло долги по заработной плате.
Ранее в обеспечительных целях по инициативе налоговых органов на имущество предприятия — вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 миллионов рублей — был наложен арест.
Стоит отметить, что, по данным регионального СУ СКР, ОАО «Металлист», находящееся в предбанкротном состоянии, начиная с ноября 2017 года возместило порядка 53 миллионов рублей в счет невыплаченной заработной платы. При этом с 4 по 18 апреля 2018 года перед рабочими предприятия была погашена задолженность в размере более 22 миллионов рублей.
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