Качканарское предприятие погасило долги по зарплате

25 апреля качканарское ОАО «Металлист» выплатило рабочим 12 миллионов рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры , тем самым предприятие полностью закрыло долги по заработной плате.

Ранее в обеспечительных целях по инициативе налоговых органов на имущество предприятия — вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 миллионов рублей — был наложен арест.

Стоит отметить, что, по данным регионального СУ СКР, ОАО «Металлист», находящееся в предбанкротном состоянии, начиная с ноября 2017 года возместило порядка 53 миллионов рублей в счет невыплаченной заработной платы. При этом с 4 по 18 апреля 2018 года перед рабочими предприятия была погашена задолженность в размере более 22 миллионов рублей.

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