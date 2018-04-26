Низкие цены на вино могут испариться

Мировое производство вина упало до рекордно низкой отметки за 60 лет. По данным Международной организации виноградарства и вина, последний урожай составил 25 млрд литров. Это на миллиард меньше, чем в 2016 году. Снижение было обусловлено климатическими катаклизмами и неурожаем на ключевых рынках — в Европе и Южной Африке . Лесные пожары уничтожили или испортили часть урожая в Калифорнии. В связи с этим оптовые цены на столовое вино выросли на 74% в Италии , на 45% — в Испании и более 10% — во Франции . В России цены на вино тоже могут вырасти, но по другим причинам, и климат тут ни при чем, считает редактор Simple Wine News, винный критик Василий Расков.

Василий Расков, редактор Simple Wine News, винный критик: «Да, серьезные неурожаи есть в Европе. Меньше собрали, чем в прошлом году. А в прошлом году была, скажем так, норма сборов. Поскольку, действительно, Франция, Италия, Испания — это страны, которые обеспечивают чуть ли не половину мирового рынка вина, есть определенные проблемы. Но в целом, если смотреть картину, то мировое производство сократилось на 8%. Ну, вот к 8% и стоит говорить о возможном повышении цен на вино. Но мне кажется, что это вот паника на ровном месте. То есть, да, климатические изменения происходят, но виноделы во всем мире к этому подстраиваются. Тут другие процессы идут серьезные. Совершенно целенаправленный процесс, который выводит из нищеты эту отрасль, которая к концу XX века в такой кризис впала в Европе, потому что, с одной стороны, страны Нового Света стали очень много производить. С другой стороны, потребление в Европе начало сильно падать. И Европейский союз сейчас регулирует отрасль таким образом, что выкорчевываются виноградники в тех местах, где получается дешевое вино только производить. И очень сильно субсидируются виноделы, которые хотят сделать прибавку к стоимости, к своему продукту, то есть производства более дорогого вина и сокращение количества производимого, он в Европе идет целенаправленно последние 20 лет. Если вино начнет дорожать в России, то по другим причинам. Скорее всего, это будет нестабильность рубля и в целом экономики. И просто повышение рисков, с которыми сталкивается импортер. Он должен заложить больше маржи, чтобы с этими рисками справиться».

Стремительное изменение мирового климата — неоспоримый факт. И он, безусловно, влияет на урожай, заявил завотделом исследования климатических процессов Института физики атмосферы имени Обухова Игорь Мохов

Игорь Мохов, завотделом исследования климатических процессов Института физики атмосферы имени Обухова: «Изменчивость климата растет, а это важно, конечно, для урожая. Это не только для вина. Особенно это проявляется в экстремальных явлениях. Россия как северная страна относится к регионам, где происходят самые сильные изменения климата. Климат меняется, по крайней мере, температура меняется примерно в два с половиной раза быстрее, чем глобальная. Это десятилетия. Столетние тренды, но с колебаниями там в плюс-минус. Но в целом тренд это последнего столетия».

Эксперты Международной организации виноградарства и вина не исключили, что снижение предложения на винном рынке может ухудшить его качество, поскольку из-за плохого урожая дорогие сорта виноделы будут смешивать с дешевыми.