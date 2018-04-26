В Омске на замену асфальта на проспекте Карла Маркса потратят 102 млн рубле 

Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.
В Омске продолжаются аукциону по выбору подрядчиков для ремонта дорог. Так, на проспекте Карла Маркса асфальт заменит компания «Стройсервис». Её услуги обойдутся городскому бюджету в 101,9 млн рублей.
Отметим, что эта организация отремонтирует улицу 36-ю Северную за 11,3 млн рублей и улицу Доковскую за 110,8 млн Всего компания сэкономит для бюджета более 3,3 млн рублей.
Напомним, что всего в 2018 году в Омске отремонтируют 37 дорог.