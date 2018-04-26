В Омске на замену асфальта на проспекте Карла Маркса потратят 102 млн рубле

Это следует из информации, размещённой на официальном портале госзакупок.

Омске продолжаются аукциону по выбору подрядчиков для ремонта дорог. Так, на проспекте Карла Маркса асфальт заменит компания «Стройсервис». Её услуги обойдутся городскому бюджету в 101,9 млн рублей.

Отметим, что эта организация отремонтирует улицу 36-ю Северную за 11,3 млн рублей и улицу Доковскую за 110,8 млн Всего компания сэкономит для бюджета более 3,3 млн рублей.

Напомним, что всего в 2018 году в Омске отремонтируют 37 дорог.