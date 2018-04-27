Кабмин РФ одобрил поправки о совершенствовании системы сельхозстрахования

Государственную думу будет внесен законопроект, подготовленный минсельхозом и касающийся совершенствования системы селхозстрахования, информирует сайт Правительства РФ.

Документ, в частности, снижает страховую сумму, которая установлена в договоре с 80 до 70 процентов от страховой суммы урожая, что облегчит возможность получения государственной поддержки.

Также вводится минимальный 10-процентный размер безусловной франшины по договорам риска гибели урожая. Максимальный же может вырасти до 50 процентов с 30 процентов. Будет изменен и дополнен список природных явлений и стихийных бедствий, воздействие которых на урожай страхуется.

Если застрахованное животное пришлось убить в целях возможного недопущения распространения заразных болезней, но при этом факт заражения его болезнью не был точно установлен, за него можно будет тоже получить страховое возмещение.

Если между сторонами страхового договора возникли разногласия в сумме ущерба или в целом — в его выплате, то законопроектом предусмотрена возможность примения авиационного или космического мониторинга для оценки ущерба.