Зауралье опередило регионы УрФО по числу кредитных мошенников

— Мошенники предпочитают пользоваться дистанционными сервисами, а не приходить в банк лично. Они полагают, что при онлайн-кредитовании уделяется меньше внимания проверке потенциальных клиентов. Чаще всего махинаторы пытаются взять заем по чужому паспорту или намеренно искажают персональные данные, но все подозрительные заявки отклоняются, — объяснила гендиректор микрофинансовой организации Ирина Хорошко.

По ее словам, между уровнем жизни в регионе и количеством потенциальных кредитных мошенников есть связь: чем беднее регион, тем на большие ухищрения готовы пойти люди, чтобы обогатиться. Именно поэтому заявки из регионов с высокой безработицей и низким уровнем жизни подвергаются наиболее тщательной проверке. В свою очередь, в относительно благополучных городах и областях вопросов к качеству заемщиков у кредиторов возникает гораздо меньше.

Мошенники предпочитают пользоваться дистанционными сервисами, а не приходить в банк лично

Любопытно, что банковская статистика по количеству «плохих» заемщиков не совпадает со статистикой МФО. Доля «нехороших» заявок в банках существенно ниже. В случае с регионами УрФО этот показатель в 2017 году колеблется от 1,2 до 1,6 процента, причем в Курганской области доля наименьшая. Отчасти это связано с тем, что большинство банков по-прежнему требует присутствия заемщика при оформлении кредита, а на личный контакт с сотрудниками кредитных учреждений мошенники готовы идти гораздо реже.

Эксперты финансового рынка прогнозируют, что скоро банки, которые будут предлагать заполнять кредитные заявки дистанционно для расширения собственного кредитного портфеля, тоже начнут сталкиваться с участившимися случаями мошенничества в нижнем массовом сегменте.

кстати

Настороженно относятся к клиентам с Северного Кавказа и автостраховщики. Так, в регионах СКФО из года в год фиксируется повышенная частота страховых случаев, а средний размер страховых выплат едва ли не вдвое превышает средний по стране. Впрочем, Свердловская и Челябинская области тоже находятся в «красной» зоне. Размер выплат здесь несущественно отличается от среднего по стране, а вот частота ДТП даже превышает показатели некоторых южных регионов.