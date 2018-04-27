РСА: Эксперты прогнозируют в 2018 г. прирост страхового рынка ОСАГО до 10%

«Эксперты прогнозируют прирост страхового рынка ОСАГО по итогам 2018 г. от 7 до 10%. Темпы прироста страховых премий в 2017 г. снизились по сравнению с 2016 г., но страховой рынок растет быстрее, чем экономика РФ в целом. Локомотивом страховой отрасли стало страхование жизни», — сказал собеседник агентства.

Е. Уфимцев отметил, что без учета премий по страхованию жизни страховой рынок в 2017 г. продемонстрировал отрицательную динамику в размере 1,8%.

«ОСАГО в прошлом году показало отрицательную динамику. Рассчитываем, что в этом году будет запущен процесс либерализации тарифов, однако эффект не успеет проявиться в течение 2018 г. Но хотя бы начало либерализации поможет стабилизации сегмента», — добавил Е. Уфимцев.