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РСА: Эксперты прогнозируют в 2018 г. прирост страхового рынка ОСАГО до 10%
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РСА: Эксперты прогнозируют в 2018 г. прирост страхового рынка ОСАГО до 10% 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По итогам 2018 г. эксперты прогнозируют прирост страхового рынка ОСАГО от 7% до 10%. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
«Эксперты прогнозируют прирост страхового рынка ОСАГО по итогам 2018 г. от 7 до 10%. Темпы прироста страховых премий в 2017 г. снизились по сравнению с 2016 г., но страховой рынок растет быстрее, чем экономика РФ в целом. Локомотивом страховой отрасли стало страхование жизни», — сказал собеседник агентства.
Е. Уфимцев отметил, что без учета премий по страхованию жизни страховой рынок в 2017 г. продемонстрировал отрицательную динамику в размере 1,8%.
«ОСАГО в прошлом году показало отрицательную динамику. Рассчитываем, что в этом году будет запущен процесс либерализации тарифов, однако эффект не успеет проявиться в течение 2018 г. Но хотя бы начало либерализации поможет стабилизации сегмента», — добавил Е. Уфимцев.
В настоящий момент тарифы по ОСАГО на каждый вид транспорта устанавливает Банк России. Либерализация позволит страховым компаниям самостоятельно определять ставку тарифа внутри утвержденных ЦБ базовых значений. При расчете тарифа страховщики будут учитывать характеристики автомобиля, цели его использования и вид собственника. Важными факторами станет манера вождения водителя (проект предусматривает установку страховщиком устройств телематики) и нарушения ПДД. Максимальный размер страховой премии по ОСАГО, согласно поправкам Минфина, не должен превышать трехкратного значения базовой ставки тарифа.
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