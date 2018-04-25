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«Антирэнкинг» по нормативу Н2 в марте возглавил банк «Эко-Инвест»
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«Антирэнкинг» по нормативу Н2 в марте возглавил банк «Эко-Инвест» 

Банки.ру 2 часа назад
Банк «Эко-Инвест» по состоянию на 1 апреля 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.
При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем в четыре раза (с 91,27% до 19,74%, при минимуме в 15%). Данное снижение во многом объясняется размещением банком значительной части высоколиквидных средств на депозите в ЦБ на сроки от 2 до 7 дней, что исключает эти средства из расчета норматива мгновенной ликвидности (Н2).
С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 апреля 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:
Наименование кредитной организации
Рег. номер
Значение Н2 на 01.04.2018, %
«Эко-Инвест»
19,74  Донхлеббанк
20,14  Алтынбанк
21,77  Черноморский Банк Развития и Реконструкции
22,28  «Столичный Кредит»
23,71  Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса
27,27  Банк РСИ
27,71  АйСиБиСи Банк
28,15  БМВ Банк
28,32  ЦМРБанк
29,36  Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
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