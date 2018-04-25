В апреле должники Бибирева заключили с «Жилищником» договоры о реструктуризации на 68 тысяч рублей

Юридическим отделом ГБУ «Жилищник района Бибирево» с начала апреля заключено с гражданами два договора на реструктуризацию долга за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму порядка 68 тысяч рублей. Об этом сообщила юрист районного «Жилищника» Екатерина Башкатова.

— У граждан, заключивших договор о реструктуризации, есть возможность погашать задолженность частями, постепенно. Это важный шаг на пути к решению проблемы, — отметила Башкатова.

Напомним, что для того, чтобы оформить договор о реструктуризации, гражданину, имеющему задолженность, необходимо обратиться в юридический отдел управляющей компанию.

Отметим, что по 1630 лицевым счетам жителей Бибирева имеется задолженность за жилищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев на общую сумму свыше 226 миллионов рублей. (вт)