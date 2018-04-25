Приставы спустились за долгами под землю

Должников достанут из-под земли. Судебные приставы спустились в Московское метро, чтобы рассказать россиянам, сколько и кому они должны, передает телеканал «МИР 24».

На станциях сотрудники ведомства установили информационные посты, где каждый желающий может узнать: есть ли у него задолженность за коммунальные услуги, непогашенные дорожные штрафы и неоплаченные взносы по кредитам.

города Москвы Виктор Суворов. «Очень часто люди, которые собираются улететь в отпуск или взять кредит, не могут получить данные услуги, потому что у них есть задолженность. Очень много должников, которые не знают о своих долгах», — отметил судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела исполнения постановлений налоговых органов

Впереди у россиян — майские праздники. Многие предпочитают их встречать за рубежом. Судебные приставы предупреждают, граждан с суммой задолженности государству свыше 30 тысяч рублей за границу не выпустят.

Впервые акция «Узнай о своих долгах» проходит по всей стране. Ранее ее проводили лишь в отдельных регионах.

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