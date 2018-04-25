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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 34 (1988)
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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 34 (1988) 

Прайм 46 минут назад
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 635-П от 22.03.2018 «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50781 от 16.04.2018, вступает в силу c 1.01.2019/;
— указание № 4745-У от 22.03.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П „О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50777 от 16.04.2018, вступает в силу c 1.01.2019/;
— указание № 4746-У от 22.03.2018 „О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П „Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50764 от 13.04.2018, вступает в силу c 1.01.2019/;
— указание № 4747-У от 22.03.2018 „О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50782 от 16.04.2018, вступает в силу c 1.01.2019/;
— указание № 4763-У от 2.04.2018 „О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И „Об обязательных нормативах банков“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50655 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— приказ № ОД-975 от 17.04.2018 „О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании „ДАЛЬАКФЕС“;
— приказ № ОД-978 от 17.04.2018 „О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью страховой компании „ДАЛЬАКФЕС“;
— приказ № ОД-979 от 17.04.2018 „Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью „Страховая компания АНДРОМЕДА“;
— приказ № ОД-980 от 17.04.2018 „О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ „ИНВЕСТСТРАХ“;
— приказ № ОД-981 от 17.04.2018 „О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера „Сетевой альянс“;
— приказ № ОД-982 от 17.04.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества „Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области“;
— приказ № ОД-983 от 17.04.2018 „О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования „Взаимопомощь и Страхование“;
— приказ № ОД-984 от 17.04.2018 „О назначении временной администрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ „ИНВЕСТСТРАХ“;
— приказ № ОД-985 от 17.04.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества Страховой компании „Альянс“;
— приказ № ОД-989 от 17.04.2018 „О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании „Эталон“;
— приказ № ОД-1025 от 19.04.2018 „О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества „Акционерная страховая компания „РОСМЕД“;
— приказ № ОД-1030 от 19.04.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 2 февраля 2018 года № ОД-243“;
— приказ № ОД-1032 от 20.04.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк „ЛОГОС“ ООО ИКБ „ЛОГОС“ /г. Москва/“;
— приказ № ОД-1033 от 20.04.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк „ЛОГОС“ ООО ИКБ „ЛОГОС“ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;
— приказ № ОД-1034 от 20.04.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Коммерческий Банк „Русский Торговый Банк“ /общество с ограниченной ответственностью/ КБ „РТБК“ /ООО/ /г. Москва/“;
— приказ № ОД-1035 от 20.04.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк „Русский Торговый Банк“ /общество с ограниченной ответственностью/ КБ „РТБК“ /ООО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;
— приказ № ОД-1050 от 23.04.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2018 года № ОД-630“;
— приказ № ОД-1051 от 23.04.2018 „О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373“;
— информационное письмо о методологиях кредитного рейтингового агентства № ИН-06-52/20 от 19.04.2018;
— информационное письмо о некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу с 1 января 2019 года нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету, № ИН-18-18/21 от 23.04.2018.
В „Вестнике…“ опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.04.2018; информация о банковской системе Российской Федерации в 1 квартале 2018 г.
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