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Директор ДУКа погасил личный кредит за счет квартплаты от жильцов
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Директор ДУКа погасил личный кредит за счет квартплаты от жильцов 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Юрия ПРАВДИНАДиректор ДУКа погасил личный кредит за счет квартплаты от жильцовБывший директор одной из управляющих компаний города Кстово ООО «Альфа» обвиняется в присвоении средств, поступающих от жителей многоквартирных домов.
Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, экс-руководитель управляющей компании Владимир Байдуков направлял коммунальные платежи за отопление и горячую воду от жильцов на погашение личного кредита, а также на другие цели, не связанные с деятельностью компании. Общий ущерб, причиненный ресурсоснабжающим организациям, составил более 460 тысяч рублей.
Также, следователями установлено, что обвиняемый являлся депутатом городской Думы г. Кстово Кстовского района Нижегородской области 4 созыва.
Возбуждено уголовное дело.
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