Директор ДУКа погасил личный кредит за счет квартплаты от жильцов 

Фото Юрия ПРАВДИНАДиректор ДУКа погасил личный кредит за счет квартплаты от жильцовБывший директор одной из управляющих компаний города Кстово ООО «Альфа» обвиняется в присвоении средств, поступающих от жителей многоквартирных домов.
Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, экс-руководитель управляющей компании Владимир Байдуков направлял коммунальные платежи за отопление и горячую воду от жильцов на погашение личного кредита, а также на другие цели, не связанные с деятельностью компании. Общий ущерб, причиненный ресурсоснабжающим организациям, составил более 460 тысяч рублей.
Также, следователями установлено, что обвиняемый являлся депутатом городской Думы г. Кстово Кстовского района Нижегородской области 4 созыва.
Возбуждено уголовное дело.