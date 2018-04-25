Ещё
Покупатели новостроек в Московском регионе стали брать квартиры на 10% меньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покупатели новостроек в Московском регионе стали брать квартиры на 10% меньше 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Средняя площадь покупаемых на первичном рынке в Москве и Московской области квартир сократились на 10% в первом квартале текущего года, сообщает РИА Недвижимость.
«Средняя площадь покупаемых в Московском регионе квартир в новостройках в первом квартале 2018 года сократилась по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 10% — до 52 квадратных метров», — говорится в сообщении риелторской компании «Миэль».
По данным компании, покупатели в Московском регионе все чаще обращают внимание на квартиры евроформата, где кухня совмещена с гостиной.
Заметнее всего уменьшилась средняя площадь квартир, приобретенных со стопроцентной предоплатой — на 14%. Наименьшее снижение средней площади отмечено в сегменте квартир, которые приобретались в рассрочку — на 2%. Средняя площадь квартир, купленных в ипотеку, сократилась на 12%.
РИАМО: последние новости
Средняя зарплата учителей в Москве достигла почти 90 тыс рублей В России одобрили увеличение пошлины за загранпаспорт Россияне смогут делать покупки в интернет‑магазинах по номеру телефона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева114
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ52
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью130
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины141
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение