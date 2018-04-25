Покупатели новостроек в Московском регионе стали брать квартиры на 10% меньше

Средняя площадь покупаемых на первичном рынке в Москве Московской области квартир сократились на 10% в первом квартале текущего года, сообщает РИА Недвижимость.

«Средняя площадь покупаемых в Московском регионе квартир в новостройках в первом квартале 2018 года сократилась по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 10% — до 52 квадратных метров», — говорится в сообщении риелторской компании «Миэль»

По данным компании, покупатели в Московском регионе все чаще обращают внимание на квартиры евроформата, где кухня совмещена с гостиной.

Заметнее всего уменьшилась средняя площадь квартир, приобретенных со стопроцентной предоплатой — на 14%. Наименьшее снижение средней площади отмечено в сегменте квартир, которые приобретались в рассрочку — на 2%. Средняя площадь квартир, купленных в ипотеку, сократилась на 12%.