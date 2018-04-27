Банк России ускорит денежные переводы

Центробанк вместе с другими участниками финансового рынка в скором времени запустит Систему быстрых платежей.

Она позволит физлицам переводить деньги по номеру мобильного телефона, даже если счет получателя находится в другом банке. Такие переводы станут моментальными и круглосуточными. Платежи можно будет проводить также с помощью QR-кодов, мессенджеров и соцсетей. Функцию быстрого платежа регулятор планирует встроить в банковские приложения.

Запустить систему планируют в начале следующего года.

Позже эти сервисы сделают доступными и для юрлиц. Регулятор считает, что новый, удобный и защищенный способ оплаты станет популярным среди бизнеса.