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Цены в петербургских отелях выросли на 150%
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Цены в петербургских отелях выросли на 150% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За месяц до Петербургского международного экономического форума в городе забронировали практически все пятизвездочные гостиницы, сообщает онлайн сервис путешествий OneTwoTrip.
В других системах бронирования похожая ситуация.
Сервис проанализировал спрос и предложение на гостиницы в Петербурге в период проведения Международного экономического форума (24-26 мая). Эксперты сравнили количество и стоимость доступных вариантов со средними показателями мая.
В дни ПМЭФ цены в гостиницах уровня 3-5 звезд оказались выше в 2,5 раза в сравнении со средней стоимостью проживания в Петербурге в мае. Примечательно, что в дни проведения форума цены на проживание в гостиницах категории ниже 3*, а также в хостелах и апартаментах, практически не изменились.
По данный момент на 23-26 мая в Санкт-Петербурге забронировано более 70% номерного гостиничного фонда. Наибольшее количество доступных номеров отмечается лишь в сегменте гостиниц среднего и низкого класса — категории «3 звезды» и ниже.
Из «пятизвездочных» гостиниц при проживании «на три ночи» (с 23 по 26 мая) доступно шесть вариантов, в среднем, за 46 000 рублей в сутки. Для сравнения — средняя стоимость проживания в подобных гостиницах в мае, вне дат проведения форума, ровно в два раза ниже — 23 000 рублей.
Похожую картину показывает и Booking.com. В этой системе на указанные даты есть возможность забронировать места в пяти отелях 5*. Цена начинается от 105 тысяч рублей за номер с 23 по 26 мая. Самое дорогое из оставшихся предложений — 198 тысяч рублей.
На 1-2 ночи можно остановиться только в трех из 20 пятизвездочных гостиницах города на Неве, сообщает OneTwoTrip. Цена номера — от 46 до 64 рублей. На момент публикации материала, Booking.com предлагает всего два отеля. Правда, стоимость проживания ниже — 42-50 тысяч рублей за сутки.
Для сравнения, в мае проживание в таких отелях стоит в среднем 12-20 тысяч рублей в сутки за номер.
"Каждый год во время ПМЭФ мы видим высокий спрос на пятизвездочные и четырехзвездочные гостиницы. Однако, если в прошлом году, даже за пару дней до форума, можно было найти свободные варианты, то в этом году, уже за месяц до ПМЭФ, мест в пятизвездочных гостиницах почти не осталось, — комментирует Максим Карауш, директор гостиничного направления OneTwoTrip. — Варианты, доступные для бронирования, предлагают в основном только размещение от трех суток".
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