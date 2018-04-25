10 полезных привычек богатых людей

осква, 25 апреля — «Вести. Экономика». Одна из самых странных особенностей современной жизни заключается в том, что многие люди стремятся казаться более богатыми, чем они есть на самом деле. Зачастую они берут в кредит дорогие вещи, чтобы продемонстрировать своим друзьям и коллегам, а затем тратят долгие годы, чтобы расплатиться с банком. Но если вы посмотрите на людей, которые действительно богаты, то вы можете удивиться, так как они зачастую не следуют тем же моделям поведения как те, кто лишь хочет казаться богатым. Ниже мы расскажем о 10 удивительных привычках состоятельных людей, которые могут помочь каждому стать немного богаче. 10. Они покупают бывшие в употреблении вещи

Есть вещи, которые никто не хочет покупать в магазинах секонд-хенд. Например, нижнее белье, обувь или постельное белье. Но если речь идет о других вещах, то состоятельные люди зачастую не стесняются покупать те вещи, которыми кто-то пользовался. Так, состоятельные люди покупают подержанные автомобили вместо новых, понимая, что за первые три года использования такой автомобиль, даже если он в прекрасном состоянии, теряет в цене очень много. Если же речь идет о новом автомобиле, то состоятельные люди стремятся пользоваться ей как можно дольше — лет 10, чтобы получить максимальную выгоду. Дело в том, что состоятельные люди, добившиеся всего своим трудом, ценят каждую заработанную копейку и не станут шиковать ради того, чтобы произвести впечатление. Они экономны и стараются получать выгоду везде, где только можно. 9. Они покупают доступное жилье

В целом состоятельные люди стараются не брать жилье в кредит. Есть даже формула, которая говорит о том, что стоимость жилья для покупки не должна превышать размера 2,5 годового дохода. Считается, что такая формула подходит для американского рынка, однако вряд ли она подойдет для российского рынка недвижимости. В любом случае, выбирать недвижимость стоит из расчета того, насколько соответствует доход каждого конкретного человека для выплаты ипотечного кредита. Не стоит покупать дорогое элитное жилье при средней зарплате, даже если банк предлагает очень выгодные условия. В любом случае, взяв ипотечный кредит, вам придется переплатить за счет процентов банку. 8. Покупают вещи для долгого пользования

Если вы покупаете дешевую вещь, то это не всегда означает, что вы экономите. Допустим, если вы покупаете пару обуви, которой хватает на один сезон, то в следующем сезоне вам снова придется купить пару обуви. Но если вы возьмете пару обуви подороже, то одной пары вам может хватить на несколько сезонов. В итоге, вы существенно сэкономите, так как вам не придется каждый раз покупать новую обувь. Но для того, чтобы сделать действительно выгодную покупку, которая позволит сэкономить в долгосрочной перспективе, необходимо потратить время, чтобы найти такую вещь. Поэтому состоятельные люди предпочитают сначала изучить предложения на рынке, а затем уже совершать покупку. 7. Они ждут выгодных предложений

Ошибочно думать, что если у человека много денег, то он тратит их бездумно. Состоятельные люди знают цену деньгам, поэтому стараются экономить на любой покупке. Так, состоятельные люди любят распродажи и скидки. Иногда им приходится ждать месяцами, чтобы выловить нужную вещь или предложение. Помимо этого, они пользуются различными клиентскими программами, позволяющими экономить — в частности, на авиабилеты или отдых. 6. Они не выходят на пенсию

Вы не можете разбогатеть быстро. Богатые люди тратят всю жизнь на то, чтобы накопить свое состояние. Они экономят и инвестируют и любыми другими способами стараются увеличить свое состояние. При этом большая часть из них работает на себя, имеет собственный бизнес, а это очень мотивирует не выходить на пенсию и работать.

Такие люди постоянно заняты делом. У них множество идей относительно того, как развивать свой бизнес и сделать его еще более успешным. Когда речь заходит о выходе на пенсию, это наводит на них тоску, потому что они привыкли постоянно трудиться. 5. Они экономны

Быть экономным — это в любом случае разумно, какими бы ни было ваше финансовое состояние. Так, состоятельные люди считают каждую потраченную копейку. Но при этом они стараются не отказывать себе в удовольствиях. Другое дело, что они стараются не шиковать, чтобы не растратить все сэкономленное за несколько дней. 4. Они пользуются скидками

Многие состоятельные люди пользуются скидочными картами, накопительными картами и другими возможностями сэкономить. Они отслеживают акции и распродажи на нужные им товары. Однако важно понимать, что такие люди никогда не покупают то, что им не нужно. То есть такие люди не будут покупать что-то только потому, что на этот товар или услугу предоставляется скидка. 3. Они планируют бюджет

Все богатые люди планируют свой бюджет. И они придерживаются запланированного бюджета, строго соблюдая его до копейки. Придерживаться составленного бюджета очень важно, так как это позволит достаточно быстро начать откладывать деньги, и в итоге это приведет к тому, что вы начнете богатеть. При составлении бюджета важно быть честным с самим собой и ставить перед собой реальные цели. 2. Они инвестируют в реальные активы

Когда вы станете состоятельным, наступит время для того, чтобы инвестировать. То есть, часть ваших денег пойдет в рост. При этом богачи стараются инвестировать в реальные товары, которые по-настоящему обогащают нас. Часто богатые люди покупают предметы искусства, потому что они любят искусство. Они покупают антиквариат или золото. Все это — вещи вполне реальные, ощутимые. Есть финансовая выгода в том, чтобы владеть такими товарами, потому что со временем их цена растет. 1. Они не выглядят богатыми

Для большинства тех, кто достиг богатства, внешние атрибуты не играют особой роли. Они одеваются довольно просто, они ездят на удобных автомобилях. Они могут проводить на работе даже дольше, чем среднестатистические офисные сотрудники. С другой стороны, люди, которые ведут роскошный образ жизни, могут, при ближайшем рассмотрении, иметь огромные долги, с которыми они не расплатятся до конца жизни. Поэтому не стоит пытаться соответствовать чьим-то представлениям о богатстве, потому что всегда найдутся те, кто живет богаче вас и пытается соответствовать еще более богатым людям.