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Площади покупаемых в московском регионе квартир сократились на 10%
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Площади покупаемых в московском регионе квартир сократились на 10% 

РИА Недвижимость 28 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 25 апр — РИА Недвижимость. Средняя площадь покупаемых в московском регионе квартир в новостройках в первом квартале 2018 года сократилась по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 10% — до 52 квадратных метров, говорится в сообщении риелторской компании «Миэль».
"Отсутствие роста доходов отразилось на количестве квадратных метров, приобретаемых покупателями на рынке новостроек Москвы и области", — отмечается в нем.
По данным компании, покупатели столичного региона все чаще обращают свое внимание на квартиры евроформата, где кухня совмещена с гостиной.
Как указывается в сообщении, заметнее всего уменьшилась средняя площадь квартир, приобретенных со стопроцентной предоплатой — на 14%. Наименьшее снижение средней площади отмечено в сегменте квартир, которые приобретались в рассрочку — на 2%. Средняя площадь квартир, купленных в ипотеку, сократилась на 12%.
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