Площади покупаемых в московском регионе квартир сократились на 10%

МОСКВА , 25 апр — РИА Недвижимость. Средняя площадь покупаемых в московском регионе квартир в новостройках в первом квартале 2018 года сократилась по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 10% — до 52 квадратных метров, говорится в сообщении риелторской компании «Миэль»

"Отсутствие роста доходов отразилось на количестве квадратных метров, приобретаемых покупателями на рынке новостроек Москвы и области", — отмечается в нем.

По данным компании, покупатели столичного региона все чаще обращают свое внимание на квартиры евроформата, где кухня совмещена с гостиной.

Как указывается в сообщении, заметнее всего уменьшилась средняя площадь квартир, приобретенных со стопроцентной предоплатой — на 14%. Наименьшее снижение средней площади отмечено в сегменте квартир, которые приобретались в рассрочку — на 2%. Средняя площадь квартир, купленных в ипотеку, сократилась на 12%.