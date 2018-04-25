Азиатско-Тихоокеанский Банк временно не принимает средства во вклады

Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) происходит обновление программного обеспечения, вследствие чего временно не оформляются новые вклады.

«У нас сейчас ведется обновление программного обеспечения. В связи с этим мы не принимаем средства во вклады», — сказала оператор кол-центра порталу Банки.ру

Она подчеркнула, что «ограничений (на прием средств во вклады — Прим. ред.) никаких нет».

По словам сотрудницы кол-центра, данный процесс займет несколько дней — «два—три дня».

В этой связи она посоветовала перезвонить к концу недели, чтобы уточнить, и, если все закончилось, то можно будет подойти в отделение для открытия депозита.

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