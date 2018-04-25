В России появился первый валютный ПИФ

Российские инвесторы получили возможность инвестировать валюту в паевые фонды, не проводя конвертацию в рубли. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018» рассказал заместитель гендиректора инвесткомпании «Атон» Григорий Седов

«18 апреля регулятор зарегистрировал изменения в правила фонда «Атон — Фонд еврооблигаций», — отметил он.

Схема выглядит так: клиенту открывают брокерский счет, на которые он вносит валюту. Затем на эти средства приобретаются паи фонда. Вывести средства инвестор также может без конвертации в рубли. При этом прирост стоимости пая и активов компания рассчитывает в долларах. Сейчас размер фонда составляет 24,7 млн долларов. По словам Седова, в портфеле фонда российские евробонды и иностранные облигации.

По российскому законодательству вложить деньги в ПИФ граждане могут только в рублях, и по мнению профучастников рынка, это мешает развитию коллективных инвестиций. «Двойная конвертация убивает весь эффект от инвестиций», — говорил председатель совета директоров УК «ВТБ Капитал управление активами» Владимир Потапов , выступая на конференции «Розничный инвестор 2017». Финансист отмечал, что гражданам не хватает валютных инструментов, притом что на счетах в банках сосредоточен значительный объем средств в долларах и евро.