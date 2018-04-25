Самые бедные и богатые. Сколько заработали депутаты Воронежской облдумы в 2017 году 

Некоторые парламентарии увеличили доходы в разы. Депутаты Воронежской областной думы отчитались о доходах за 2017 год. Их декларации опубликовали на сайте регионального парламента в среду, 25 апреля. В пятерку самых состоятельных депутатов, как и годом ранее, вошли фермер Александр Князев и руководители строительных компаний Александр Цыбань, Евгений Хамин, Сергей Гончаров и Анатолий Шмыгалёв. Спикер областной думы Владимир Нетёсов заработал 9,3 млн рублей. Пятёрка самых обеспеченных депутатов облдумы не изменилась по сравнению с 2016 годом, при этом доходы каждого из них выросли. У некоторых — существенно. Сильнее всего увеличил свои доходы гендиректор ООО «Выбор» Александр Цыбань — в шесть раз, с 36,7 млн до 198 млн рублей. Глава ГК «Развитие» Сергей Гончаров заработал в 2017 году на 51 млн больше, чем в 2016-м — 132,4 млн Вдвое выросли доходы глава строительной компании «Инстеп» Анатолия Шмыгалёва — с 30,8 млн до 66,1 млн рублей. Бессменным лидером списка самых богатых парламентариев, несмотря на успехи коллег, остался фермер Александр Князев. В 2017 году он заработал 263 млн рублей, на 41 млн увеличив показатели предыдущего года. Самые скромные доходы задекларировал бывший председатель совета директоров ОАО «Воронежсельмаш» Григорий Чуйко. В прошедшем году он заработал всего 120 тыс. рублей. В пятерке наименее обеспеченных депутатов так же Сергей Почивалов (270,6 тыс. рублей), Иван Таратин (700 тыс. рублей), Николай Гапоненко (709 тыс. рублей) и Андрей Рогатнев (958,30 тыс. рублей). По общему доходу семьи лидером стал Александр Князев. Вместе с женой он заработал 263,5 млн рублей. В 2016 году эту позицию уверенно заняли Григорий Чуйко с супругой, чей совокупный доход тогда составил 531,88 млн При этом доходы самого депутата составили 622 тыс. рублей. В 2017 году доходы супруги депутата снова многократно превысили заработки мужа и составили 48,9 млн рублей. Существенный вклад в семейный бюджет также внесла супруга Евгения Хамина — 80,2 млн рублей. В числе самых обеспеченных депутатских жёнсупруга Игоря Алименко (34,2 млн), Анатолия Шмыгалёва (22,9 млн), Сергея Почивалова (14,4 млн) и Александра Пешикова (7,2 млн). Никто из депутатов не задекларировал недвижимости, находящейся за границей. Елена Гончарова