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Эксперты: большая экономия на раннем бронировании путевки — миф
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Эксперты: большая экономия на раннем бронировании путевки — миф 

РЖД-Партнер 28 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Эксперты выяснили, что идеальный срок для покупки летней путевки при раннем бронировании сильно зависит от направления и месяца отдыха. Но в любом случае экономия не может составить больше четверти стоимости путевки. И на некоторые направления не распространяется.
«Например, максимальной экономии в 2017 году можно было достичь, покупая тур на сентябрь в апреле — за 5 месяцев до вылета. В этом случае день отдыха обходился туристу в среднем в 3 922 рубля, при покупке путевки за месяц до отпуска пришлось бы выложить уже 4 929 рублей», — отметил пресс-секретарь сервиса Тимур Юсупов.
При этом, турист может рассчитывать на горящие туры — в последний месяц перед вылетом цены на путевки немного снижаются. Но в это время на рынке остается намного меньше предложений — лучшие отели уже выкуплены, так что выбрать вариант по душе сложней.
«Если говорить о раннем бронировании путевок на лето, то здесь экономия может быть еще меньше — порядка 10-15%. Наибольшую экономию раннее бронирование дает при покупке туров в Турцию», — резюмируют в Туту.ру.
Кстати, в этом году россияне чаще всего бронируют туры в Турцию (прирост с 21,3% до 34,2%), в Тунис, Грецию и Кипр.
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