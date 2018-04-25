Эксперты: большая экономия на раннем бронировании путевки — миф

Эксперты выяснили, что идеальный срок для покупки летней путевки при раннем бронировании сильно зависит от направления и месяца отдыха. Но в любом случае экономия не может составить больше четверти стоимости путевки. И на некоторые направления не распространяется.

«Например, максимальной экономии в 2017 году можно было достичь, покупая тур на сентябрь в апреле — за 5 месяцев до вылета. В этом случае день отдыха обходился туристу в среднем в 3 922 рубля, при покупке путевки за месяц до отпуска пришлось бы выложить уже 4 929 рублей», — отметил пресс-секретарь сервиса Тимур Юсупов.

При этом, турист может рассчитывать на горящие туры — в последний месяц перед вылетом цены на путевки немного снижаются. Но в это время на рынке остается намного меньше предложений — лучшие отели уже выкуплены, так что выбрать вариант по душе сложней.

«Если говорить о раннем бронировании путевок на лето, то здесь экономия может быть еще меньше — порядка 10-15%. Наибольшую экономию раннее бронирование дает при покупке туров в Турцию », — резюмируют в Туту.ру.