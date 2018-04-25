Власти Перми направят 170 миллионов рублей на жильё, дороги, скверы и благоустройство дворов

Пермская гордума одобрила перераспределение расходов бюджета на 2018–2020 годы. В 2018 году власти направят на городские и социальные нужды около 170 миллионов рублей.

За счет перераспределения средств депутаты предлагают направить 50 миллионов рублей на жильё для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» — 32 миллиона рублей, организацию дорожной деятельности и благоустройство Перми — 27 миллионов рублей, на строительство сквера по улице Гашкова — 22 миллиона рублей в 2019 году.

С 2019 года на этот год власти перенесут 40 миллионов рублей, за счёт этих средств будет построен новый корпус школы № 93. Также увеличено финансирование проекта «Умный спорт». Объем доходов и расходов бюджета города не изменится.