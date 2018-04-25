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Власти Перми направят 170 миллионов рублей на жильё, дороги, скверы и благоустройство дворов
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Власти Перми направят 170 миллионов рублей на жильё, дороги, скверы и благоустройство дворов 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Пермская гордума одобрила перераспределение расходов бюджета на 2018–2020 годы. В 2018 году власти направят на городские и социальные нужды около 170 миллионов рублей.
За счет перераспределения средств депутаты предлагают направить 50 миллионов рублей на жильё для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» — 32 миллиона рублей, организацию дорожной деятельности и благоустройство Перми — 27 миллионов рублей, на строительство сквера по улице Гашкова — 22 миллиона рублей в 2019 году.
С 2019 года на этот год власти перенесут 40 миллионов рублей, за счёт этих средств будет построен новый корпус школы № 93. Также увеличено финансирование проекта «Умный спорт». Объем доходов и расходов бюджета города не изменится.
— Сегодня мы приняли очередные изменения в бюджет, речь идет о распределении свободных средств. Дополнительные деньги направим на обеспечение жильем граждан из аварийных домов, на ремонт дворов, дороги, спорт. Планировали строить новый корпус школы № 93 в 2019 году, но у нас появилась возможность начать работы уже в этом году. То, что мы в вопросе создания новых мест в школах движемся с некоторым опережением графика, внушает оптимизм, — подчеркнул председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.
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