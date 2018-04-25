ВТБ призвал изменить подход к страхованию вкладов

ВТБ выступает за пересмотр принципа страхования вкладов, заявил на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что одни и те же граждане по 5-6 раз через нас получают выплаты от АСВ при банкротстве разных банков. О чем говорит? О том, что люди сознательно идут на риск и отдают деньги банку, который, скорее всего, разорится. А мы должны это оплачивать за счет взносов в АСВ. Я думаю, что на фоне очистки банковского сектора, которую проводит регулятор, нужно всерьез задуматься над изменением подхода к страхованию вкладов. Граждане должны нести ответственность за свой выбор. Бесконечно финансировать нерадивых банкиров невозможно, неправильно», — сказал Печатников.