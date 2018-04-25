В 2017 году Чехию посетило рекордное число туристов

Наиболее активными оказались в 2017 году немцы, словаки и поляки. Россияне в этом рейтинге заняли четвертое место — в стране побывало 548 000 российских граждан. Хотя еще в 2012 году эта цифра составляла 732 000 — тогда россияне были на втором месте после немцев (1,5 млн). Сейчас на пятом месте оказались американцы (541 000), сообщает Пражский Экспресс.

Россияне — единственные туристы среди десятки лидеров, число которых сократилось с 2012 года, причем разница весомая — 25%. Немцев, к примеру, стало больше на 11%, словаков — на 56%, поляков — на 43%, а отдыхающих из Китая Южной Кореи — на рекордный показатель: 220% и 204% соответственно.