Ещё
В 2017 году Чехию посетило рекордное число туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

В 2017 году Чехию посетило рекордное число туристов 

Prian.ru 33 минуты назад
Фото: Prian.ru
Наиболее активными оказались в 2017 году немцы, словаки и поляки. Россияне в этом рейтинге заняли четвертое место — в стране побывало 548 000 российских граждан. Хотя еще в 2012 году эта цифра составляла 732 000 — тогда россияне были на втором месте после немцев (1,5 млн). Сейчас на пятом месте оказались американцы (541 000), сообщает Пражский Экспресс.
Россияне — единственные туристы среди десятки лидеров, число которых сократилось с 2012 года, причем разница весомая — 25%. Немцев, к примеру, стало больше на 11%, словаков — на 56%, поляков — на 43%, а отдыхающих из Китая и Южной Кореи — на рекордный показатель: 220% и 204% соответственно.
Россияне все же отвоевывают прежние позиции: в 2017 году в Чехию приехало на 35% больше туристов из РФ, чем в 2016 году.
Prian.ru: последние новости
Более 90% болгар владеют собственным жильем За 2017 год аренда жилья в Чехии подорожала на 14% Продажи жилья в Испании выросли на 18% за год
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева151
«Бархатная революция»: начался распад коалиции71
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР74
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ59
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью141
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение