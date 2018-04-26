На 1 млн рублей дешевле: покупатели стали экономить на площади жилья

С начала этого года средняя площадь приобретаемых квартир уменьшилась на 10% с 57,8 кв. м до 52 кв. м.

Площадь квартир, приобретаемых с помощью ипотеки, сократилась еще сильнее — на 12%. Если в первом квартале прошлого года кредит брали для покупки жилья площадью около 62,8 кв м, то сейчас показатель уменьшился до 55,3 кв м, рассчитали аналитики «Миэль-Новостройки».

Сильнее всего сократились средние размеры жилья, приобретаемого по 100-процентной оплате. Его площадь сократилась до 52,6 кв м, хотя еще год назад она была на 14% больше и составляла 61,3 кв м.

А вот площадь квартир, которые покупатели берут в рассрочку, практически не изменилась — 48,3% (минус 1 кв м).

Главная причина уменьшения площади покупаемых квартир — это отсутствие роста доходов, который не смогла перекрыть даже дешевеющая ипотека. Если учесть, что цена «квадрата» в столичной новостройке массового сегмента равна 151 тыс. рублей, то отказ от 7 «квадратов» дает экономию в миллион рублей. Для многих это обстоятельство является решающим фактором и побуждает сделать выбор в пользу квартиры меньшего формата или площади.

Ранее аналитики зафиксировали увеличение спроса на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Москвы . Их доля выросла с 29% в ноябре прошлого года до 42% на начало года.

Снижение ставки по ипотеке и различные акции от застройщиков в виде денежных дисконтов, длительных рассрочек помогают поддержать спрос на достаточно высоком уровне, но отсутствие роста доходов не позволяет людям приобретать более просторное жилье, говорит генеральный директор компании «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина

По ее словам, чаще всего покупатели обращают внимание на квартиры евроформата, где кухня совмещена с гостиной. Эту зону квартиры многие оформляют так, чтобы она выполняла функции кухни, гостиной и при необходимости спальни.

Что касается квартир со 100%-ной оплатой, то их, как правило, покупают родители (возраст 50+) своим подросшим детям, а это обычно однокомнатные квартиры или студии. Так как собрать необходимую сумму стало сложнее, большей популярностью стали пользоваться более компактные квартиры.

Клиенты, которые приобретают квартиры с помощью ипотечных средств, отдают предпочтение однокомнатным квартирам и квартирам-студиям, соглашается директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.

"Изменения в предпочтениях квартир зависят по большему счету от класса объектов. К примеру, если рассматривать объекты массового сегмента, то площадь в приобретаемых в ипотеку квартирах уменьшилась", — отмечает он.

При этом некоторые девелоперы говорят о положительном эффекте снижения ипотечных ставок — увеличение площади покупаемых квартир.

В 2018 году продолжилась тенденция снижения ставок по ипотеке, и люди стали смелее приобретать недвижимость за счет заемных средств, отмечает руководитель управления партнёрских продаж, ипотеки и субсидий ФСК «Лидер» Павел Тимошенко. В первом квартале года доля ипотечных сделок в компании выросла до 72%. Сумма ипотечного займа в среднем составила порядка 4 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры.

"При этом средняя площадь продаваемых в ипотеку квартир по сравнению с показателем I квартала 2017 года несколько увеличилась — с 50,7 кв. м до 52,7 кв м. Такая динамика может быть вызвана повышением доступности ипотечных программ, которые активно запускаются с конца 2017 года", — говорит Павел Тимошенко.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от покупательской способности, доступности ипотеки и экономической ситуации в стране в целом. Предпосылок к увеличению площади ипотечных квартир в комфорт-классе нет, прогнозирует Рустам Арсланов.