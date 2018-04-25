Операторов накажут за хранение данных россиян на зарубежных серверах

Минкомсвязь России предложила дополнить статью об ответственности за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 13.11 КоАП) новыми составами правонарушений. Таким образом, операторы будут штрафоваться за нарушение обязанности хранить данные россиян на территории РФ.

Напомним, что эта обязанность предусмотрена ч. 5 ст. 18 закона о персональных данных, то есть операторам необходимо обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Минкомсвязь планирует ввести ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. ; на юрлиц — от 15 тыс. до 75 тыс. руб.

Также в планах министерства наказывать операторов за нарушение конфиденциальности персональных данных, обязанности по нераскрытию третьим лицам и нераспространению персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

За такое нарушение предполагается установить ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 4 тыс. до 6 тыс. руб. ; на ИП — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. ; на юрлиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб, сообщает garant.ru.