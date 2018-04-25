В Москве открылось новое отделение Совкомбанка

Москве открылся новый офис Совкомбанка . Он расположен по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 55, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В отделении банка можно получить подробную консультацию у специалистов по всем банковским продуктам для физических лиц, оформить кредит, открыть выгодный вклад, а также стать обладателем карты рассрочки «Халва». В офисе работают один банкомат и одно устройство самообслуживания», — говорится в релизе.

Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 09:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 17:00, воскресенье — выходной день. Офис работает без перерыва на обед.