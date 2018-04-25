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Омские врачи получат миллион рублей за трудоустройство на селе
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Омские врачи получат миллион рублей за трудоустройство на селе 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Стороженко.
Сегодня, 25 апреля, состоялось заседание правительства Омской области. Чиновники обсудили меры, как привлечь медиков в районы. Так, врачи, решившие поехать на работу в сёла, получат один миллион рублей. А фельдшеры смогут рассчитывать на компенсации в размере 500 тысяч рублей.
По словам главы регионального минздрава Андрея Стороженко, в 2018 году на эти цели выделят 89,5 млн рублей. Из них 49,6 миллиона рублей — поступления из федерального бюджета и 39,9 миллиона рублей — средства бюджета Омской области. «Министерством здравоохранения Омской области ежегодно будет утверждаться перечень вакантных должностей медицинских работников в учреждениях здравоохранения, при замещении которых будут осуществляться единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год», — приводит слова Андрея Стороженко ИА «Омскрегион».
Отметим, что полученные деньги медики смогут потратить только на покупку жилья.
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