Банки незаконно списывают долги у большинства кубанцев

Краснодар . 25 апреля — Новая Кубань. На фоне напряженной экономической ситуации у граждан стремительно растут долги по кредитам. Суды выносят постановления о взыскании, их передают судебным приставам, происходят списания. Так случается, что у некоторых граждан со счетов в банке попросту исчезают сразу все денежные средства, которые иногда являются последними и единственными видами дохода.

Не исключением в этой истории является и Краснодарский край . Человек, попавший в трудную финансовую ситуацию, с нетерпением ждет поступления заработной платы, а после начисления выясняется, что на счету 0 рублей 00 копеек. То есть, деньги списаны за долги. Насколько правомерно оставлять граждан без средств к существованию «Новая Кубань» решила выяснить в управлении федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Теме долгов как раз сегодня была посвящена пресс-конференция, проходившая в кубанской столице. На вопросы прессы отвечала заместитель руководителя УФССП по региону Марина Ныренкова:

С заработной платы могут производиться взыскания в размере 50%, если это зарплатный счет, до 70% — в счет погашения задолженностей по алиментам. Но, если счет обыкновенный, расчетный, куда поступают все виды доходов должника, то могут происходить списания в полном объеме, за исключением социальных выплат. Если судебный пристав-исполнитель не обладает информацией, что это зарплатный счет, то может списывать всю сумму долга, также за исключением социальных выплат.

Нельзя обращать взыскания на социальные выплаты. Специальная статья в законе об исполнительном производстве этому посвящена. В ней идет речь о видах выплат, на которые нельзя обращать взыскания. Во всех наших соглашениях с банками четко указано, что кредитные организации в случае, если счет социальный, денежные средства не списывают.

Выходит, что взыскания сумм в полном объеме, производимые кредитными организациями, вполне могут оказаться незаконными. Таким образом гражданам, с чьих счетов списывают больше половины от суммы заработной платы или средства, поступающие в виде социальных выплат, имеют возможность обращаться за восстановлением своих прав.