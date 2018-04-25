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Потребительский индекс вернулся на докризисный уровень
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Потребительский индекс вернулся на докризисный уровень 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: ТАСС
Индекс потребительских настроений в первом квартале 2018 года составил минус 9 процентов. Это уровень, который наблюдался до начала экономического спада, сообщает аналитический департамент Sberbank CIB в 23-ем выпуске обзора потребительской уверенности россиян — "Потребительский индекс Иванова".
Улучшилось восприятие россиянами собственного благосостояния. Индекс вырос на 2 процента по сравнению с предыдущим кварталом и составил 12 процентов. Потребители также лучше оценивают условия для крупных приобретений. Этот индекс вырос на один процент до 19 процентов.
"Особо отметим, что эти позитивные изменения обусловлены устойчивой тенденцией к постепенному восстановлению ключевых показателей, т. е. можно предположить, что достигнутые уровни также будут устойчивы, если не будет потрясений", — отмечают авторы исследования.
Улучшение потребительских настроений, в свою очередь, отражает рост реальных доходов населения в январе-марте на фоне стабильно низкой инфляции. Ее темпы по итогам первого квартала этого года составили всего 1,3 процента. В частности, заработная плата в январе-марте превысила уровень годичной давности на 6,8 процента, свидетельствуют данные опроса.
В то же время сокращается доля респондентов, которые в предыдущие месяцы экономили на основных продуктах питания. По итогам первого квартала 2018 года она составила 64 процента, что на 6 процентов ниже уровня годичной давности. Уровень безработицы среди респондентов в первом квартале этого года снизился на один процент по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составил 9,9 процента. Это самый низкий показатель со второй половины 2014 года.
Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально. В исследовании участвуют 2300 россиян со средним уровнем дохода в возрасте 18-65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тысяч человек.
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