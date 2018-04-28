В Крыму понизят тарифы на воду

Тарифы на воду в Крыму с 1 июня 2018 года будут снижены до 31,55 рублей за один кубометр, сообщил в субботу на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов

Ранее Аксенов сообщал, что тарифы на водопользование в Крыму планируется пересмотреть в сторону их снижения с 35 рублей за один кубометр воды до 31,55 рублей.

"Уже с 1 июня нынешнего года верхняя планка цен на воду составит 31 рубль 55 копеек. При этом в тех районах, где цена была ниже, она не поднимается. Уже к 4 мая на портале правительства Республики Крым должна быть опубликована информация о том в какие сроки и в каком районе пройдут все необходимые изменения", — написал он.

По словам главы региона, вопрос тарифов на воду поднимается уже не в первый раз и правительство республики не первый месяц ведет активную работу в сфере регулирования цен. Результатом этих действий стало подписание в субботу соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Крыма. В подписании соглашения участвовали министерство ЖКХ, Государственный комитет по ценам и тарифам, администрации муниципальных образований и основные операторы в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения Крыма.

Ранее Аксенов сообщал журналистам, что власти республики хотят ввести единую тарифную политику для всех городов и районов, поскольку в разных регионах тарифы на воду колебались от 15-17 до 100 рублей за один кубометр воды. Власти Крыма с 1 сентября по 31 декабря 2017 года ввели льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения в размере 35 руб. за один кубометр воды.