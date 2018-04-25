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Отделения банка ВТБ к лету будут оборудованы для сбора биометрической информации клиентов
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Отделения банка ВТБ к лету будут оборудованы для сбора биометрической информации клиентов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Отделения банка будут подготовлены к сбору биометрической информации клиентов в соответствии с требованиями законодательства. По итогам реализации проекта, банк сможет по желанию клиента осуществлять его удаленную идентификацию при открытии счета, получении кредитов и прочих услугах», — сообщил А. Печатников.
По его словам, был протестирован пилотный проект по биометрии с параметрами «голос» и «лицо». «Мы с 1 июля готовы запустить этот сервис. Сейчас оснащаем региональные офисы специальным оборудованием, чтобы все это проводить в достойном качестве», — отметил А. Печатников.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2018 г. в России начнет работу система удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физических лиц с использованием их биометрических персональных данных (изображение лица, голос). Такая идентификация будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС). По планам Центробанка удаленная идентификация позволит клиентам переходить на обслуживание из одного банка в другой без визита в офисы. В перспективе, по словам зампреда ЦБ Ольги Скоробаготовой технология удаленной идентификации будет тиражирована на весь финансовый рынок. Сейчас ее тестируют 20 банков.
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