ЦБ примет меры против недобросовестных кредитных потребительских кооперативов

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Банк России выявил нарушения в деятельности ряда кредитных потребительских кооперативов (КПК), которые могут привести к ущемлению прав их пайщиков и негативно повлиять на финансовую устойчивость организации. Регулятор намерен принять меры в отношении таких организаций, сообщила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Ненахова.

"В ряде случаев пайщики, заключив договор передачи личных сбережений, получают от кооператива «в подарок» определенную сумму денег, помимо начисленных процентов. Таким образом, общий размер выплат пайщику превышает допустимый размер процентных выплат за использование кооперативом привлеченных средств", — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению регулятора, такая практика несет существенные риски нарушения прав пайщиков КПК и может негативно повлиять на финансовую устойчивость организации.

Регулятор готовит информационное письмо саморегулируемым организациям, с указанием на то, что «согласно базовому стандарту операций на финансовом рынке, максимальный размер платы за использование КПК привлеченных денежных средств пайщика не может превышать 1,8 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений».

Также регулятор обеспокоен навязыванием страховых услуг при кредитовании, в том числе путем присоединения заемщика к договору коллективного страхования, а также проблемой мисселинга (продажи кредитными организациями небанковских финансовых продуктов клиентам без надлежащего информирования об особенностях таких продуктов и связанных с ними рисках).

В настоящее время Банк России во взаимодействии с саморегулируемой организацией страховщиков и банковскими объединениями обсуждает распространение базового стандарта защиты прав потребителей услуг страхового рынка на деятельность агентов, в том числе кредитных организаций, продающих страховые продукты. Стандарт регламентирует требования к деятельности агентов и их ответственности. Ожидается, что дорожную карту предлагаемых изменений в этой области Банк России обсудит с банковским и страховым сообществом в июне текущего года.