Сергей Аксенов будет добиваться снижения цен на авиаперелеты в Крым

Перелет

Москва-Сочи

восемь тысяч рублей,

Москва-Симферополь

— 30 тысяч рублей. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС ) в этом вопросе поддержки

Глава Крыма заявил, что этот вопрос с авиакомпаниями он будет решать лично.

Депутаты Государственного совета Республики Крым перенесут дату ввода госпошлины с отдыхающих. Курортный сбор планируют ввести с мая 2019 года.