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Сергей Аксенов будет добиваться снижения цен на авиаперелеты в Крым
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Сергей Аксенов будет добиваться снижения цен на авиаперелеты в Крым 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
Глава Республики Крым возмутился высокими ценами на авиабилеты до российского полуострова. Сергей Аксенов считает, что это необоснованно, сообщил сайт «Экономика сегодня».
Перелет
Москва-Сочи
восемь тысяч рублей,
Москва-Симферополь
— 30 тысяч рублей. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС) в этом вопросе поддержки
— Сергей Аксенов (цитата по «Газета.ru»).
Глава Крыма заявил, что этот вопрос с авиакомпаниями он будет решать лично.
Депутаты Государственного совета Республики Крым перенесут дату ввода госпошлины с отдыхающих. Курортный сбор планируют ввести с мая 2019 года.
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