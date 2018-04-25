Сергей Аксенов будет добиваться снижения цен на авиаперелеты в Крым 

Глава Республики Крым возмутился высокими ценами на авиабилеты до российского полуострова. Сергей Аксенов считает, что это необоснованно, сообщил сайт «Экономика сегодня».
Перелет
Москва-Сочи
восемь тысяч рублей,
Москва-Симферополь
— 30 тысяч рублей. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС) в этом вопросе поддержки
— Сергей Аксенов (цитата по «Газета.ru»).
Глава Крыма заявил, что этот вопрос с авиакомпаниями он будет решать лично.
Депутаты Государственного совета Республики Крым перенесут дату ввода госпошлины с отдыхающих. Курортный сбор планируют ввести с мая 2019 года.