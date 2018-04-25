Ещё
ФАС проверит ценообразование на авиабилеты в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС проверит ценообразование на авиабилеты в Крым 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Глава ФАС России Игорь Артемьев поручил своим подчиненным разобраться с высокими ценами на авиаперевозки в Крым. Такое поручение дано на расширенном совещании ФАС России в Ялте.
На проблему экономически необоснованных цен на авиабилеты в Крым в очередной раз обратил внимание глава РК Сергей Аксенов.
— Перелет Москва-Сочи продолжительностью два часа 25 минут стоит восемь тысяч рублей, Москва-Симферополь при таком же расстоянии и длительности полета — 30 тысяч​​​, — привел пример Аксенов. — Какая конкуренция? Все в открытом доступе, и это абсолютно несправедливая позиция. Буду просить у ФАС разобраться в этом вопросе.
Цены на авиабилеты особенно резко выросли в преддверии майских праздников. Значительно дороже, чем на материк путешествие самолетом на полуостров и в летние месяцы.
Игорь Артемьев согласился с крымским лидером и поручил управлению транспорта ФАС провести проверку методики ценообразования на авиабилеты в Крым.
Российская Газета: последние новости
Власти назвали зарплаты учителей в Москве Социологи выяснили, сколько денег нужно для счастья ЦБ: Рост зарплат в госсекторе за 2018 год может составить 13-15%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру429
Украинцы сгубили гордость советской промышленности59
«Томагавки» прилетели в Москву120
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»54
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ89
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение