ФАС проверит ценообразование на авиабилеты в Крым

На проблему экономически необоснованных цен на авиабилеты в Крым в очередной раз обратил внимание глава РК Сергей Аксенов

— Перелет Москва-Сочи продолжительностью два часа 25 минут стоит восемь тысяч рублей, Москва-Симферополь при таком же расстоянии и длительности полета — 30 тысяч​​​, — привел пример Аксенов. — Какая конкуренция? Все в открытом доступе, и это абсолютно несправедливая позиция. Буду просить у ФАС разобраться в этом вопросе.

Цены на авиабилеты особенно резко выросли в преддверии майских праздников. Значительно дороже, чем на материк путешествие самолетом на полуостров и в летние месяцы.

Игорь Артемьев согласился с крымским лидером и поручил управлению транспорта ФАС провести проверку методики ценообразования на авиабилеты в Крым.