ФАС проверит ценообразование на авиабилеты в Крым 

Глава ФАС России Игорь Артемьев поручил своим подчиненным разобраться с высокими ценами на авиаперевозки в Крым. Такое поручение дано на расширенном совещании ФАС России в Ялте.
На проблему экономически необоснованных цен на авиабилеты в Крым в очередной раз обратил внимание глава РК Сергей Аксенов.
— Перелет Москва-Сочи продолжительностью два часа 25 минут стоит восемь тысяч рублей, Москва-Симферополь при таком же расстоянии и длительности полета — 30 тысяч, — привел пример Аксенов. — Какая конкуренция? Все в открытом доступе, и это абсолютно несправедливая позиция. Буду просить у ФАС разобраться в этом вопросе.
Цены на авиабилеты особенно резко выросли в преддверии майских праздников. Значительно дороже, чем на материк путешествие самолетом на полуостров и в летние месяцы.
Игорь Артемьев согласился с крымским лидером и поручил управлению транспорта ФАС провести проверку методики ценообразования на авиабилеты в Крым.