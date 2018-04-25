Успеть в последний момент: ищем варианты улететь из Екатеринбурга на море на майские праздники

Снег и слякоть на улицах Екатеринбурга навевает многим горожанам мечты о море и солнце. Если вы заранее не спланировали свои мини-каникулы на майские праздники, то сейчас придется выбирать из того, что осталось. Выбор турпутевок, конечно, уже не такой большой, но все равно есть.

— Из популярных вариантов остались короткие туры в Турцию . Примерно от 45 000 рублей на двоих, это «все включено» на 4–7 ночей. Есть туры в Европу для обладателей шенгенской визы, например, в Чехию , тоже по цене от 40 000 рублей. Вся Азия практически разобрана. Есть отдельные билеты в Таиланд . Но ценник туда выше. Вьетнам Китай почти разобраны. Спрос на вылеты сохраняется на высоком уровне. Думаем, что еще пару дней — и совсем сложно будет что-то выбрать из путевок, — рассказала Е1.RU директор одного из турагентств Екатерина Аникина

По ее словам, еще есть туры с вылетом на майские праздники на Кипр на двоих от 45 000 рублей на 4–5 ночей, но из питания здесь включены только завтраки.

— Остались варианты с вылетом в Сочи на неделю с 3 мая за 35 000 рублей на двоих без питания. Но на это направление тоже мало билетов. 3 мая — единственный рейс, самый близкий к майским праздникам, — добавила Екатерина. — По сравнению с прошлым годом предпочтения горожан не изменились. Выбирают те же направления.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, на майские праздники остались туры в Таиланд, Тунис , Вьетнам, Турцию, ОАЭ , на Кипр.

— Наименьший остаток туров по Турции, хотя был большой объем перевозок. Скорее всего, в субботу, судя по динамике продаж, по ней будут проданы все туры с вылетами на майские праздники (с 1 по 5 мая). Чуть меньшим спросом пользуется Юго-Восточная Азия. И еще есть туры в Тунис и на Кипр. Заполняемость рейсов на эти направления не стопроцентная, — пояснил Михаил Мальцев . — Практически распродана вся Чехия. При этом в мае туда добавили вылетов из Екатеринбурга, но и эти рейсы заполнены. Остались единичные места.

Мало туров, но они пока есть, в ОАЭ. Что касается цен на путевки, то, по словам эксперта, с ними все стабильно. Нет таких волнений, какие были в начале апреля из-за скачка курса валюты.

— Курс у туроператоров примерно одинаковый. Нет курсового разброса, который был ранее. Стоимость путевки примерно одинаковая. По сравнению с прошлым годом Турция подорожала на 8–12%. Подешевели немного Таиланд и Вьетнам. Про российский юг говорить пока рано, там сезон начнется в июне. А пока спросом пользуются санаторно-курортные туры, — отметил эксперт.